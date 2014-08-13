Диетолог Соломатина рассказала, какие виды шашлыка считаются самыми полезными

Стоимость набора для приготовления шашлыка в этом году в России достигает средней отметки в 4986 рублей. Такие сведения предоставил аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", как передает агентство РИА Новости.

Начало сезона шашлыков в нынешнем году оказалось поздним по сравнению с прошлым годом. Причиной послужили неблагоприятные климатические условия и празднование Страстной недели накануне Пасхи. Это сказалось на снижении объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционным блюдом праздничного стола в мае остается мясо, приготовленное на открытом огне. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась советами о выборе полезных видов шашлыка с изданием "Вечерний Санкт-Петербург". Она подчеркнула, что наиболее полезными считаются шашлыки из рыбы и птицы, при условии правильного приготовления. Важно избегать пережаривания продукта, чтобы предотвратить появление горелых частей.

Соломатина отметила, что рыба и птица легче усваиваются организмом по сравнению с красным мясом, таким как свинина, баранина или говядина. Процесс пищеварения красного мяса требует значительных усилий и времени, что может приводить к дискомфорту.

Диетолог рекомендовала употреблять шашлык в сочетании с сырыми или запечёнными овощами и свежей зеленью. Эти продукты помогают нейтрализовать негативные эффекты, возникающие при переваривании мяса, и улучшают общее состояние здоровья кишечника.

Фото: Pxhere