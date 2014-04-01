Какую муку лучше использовать для выпечки: мнение диетолога

Мука с высоким содержанием крахмала представляет собой практически чистые углеводы.

В России впервые утвержден национальный стандарт (ГОСТ) на муку с высоким содержанием крахмала. Новые требования, которые вступят в силу в апреле, позволят регулировать производство продукта, который ранее выпускался только по внутренним техническим условиям (ТУ) компаний.

Главное отличие нового вида муки — концентрация крахмала. Если в классической пшеничной муке его содержание варьируется от 58,5% до 68,5%, то в высококрахмалистой этот показатель превышает 80%. Из-за низкого содержания белка и клейковины тесто из такой муки получается более пластичным, а выпечка — особенно хрустящей.

Однако эксперты предупреждают о потенциальном вреде такого продукта для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что мука с высоким содержанием крахмала представляет собой практически чистые углеводы. При термической обработке крахмал легко расщепляется и усваивается организмом, вызывая резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это приводит к выделению большого количества инсулина. Если энергию не израсходовать, излишек глюкозы превращается в жир, что провоцирует набор веса, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, отмечает специалист.

Диетолог подчеркнула, что для выпечки гораздо полезнее использовать цельнозерновую муку (пшеничную, ржаную, гречневую и др.), так как содержащаяся в ней клетчатка замедляет всасывание сахаров и компенсирует высокий гликемический индекс.

Ранее диетолог заявила, что неграмотное похудение нарушает обмен веществ.

