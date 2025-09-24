Диетолог заявила, что неграмотное похудение нарушает обмен веществ

Диетолог Елена Соломатина заявила, что неграмотное похудение нарушает обмен веществ. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, организм стремится к равновесию и пытается сохранить его любыми путями. Она добавила, что если его попытаются сбить или будут вгонять в стресс, то жир может лечь как попало. Соломатина отметила, что в случае длительного стресса организм начинает запасать жировую ткань

Также диетолог заявила о резком падении уровня эстрогена в случае нарушения обменных процессов. По ее словам, начинается разрушение белковой ткани вместо жировой, а из организма вымываются кальций и магний. Кроме того, увеличивается нагрузка на желчный пузырь.

Ранее агроном рассказала, что делать в апреле на огороде в Подмосковье.

