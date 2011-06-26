Агроном рассказала, что делать в апреле на огороде в Подмосковье

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что делать в апреле на огороде в Подмосковье. Об этом она заявила телеканалу "360".

По словам эксперта, в апреле в регионе можно посеять некоторые цветы. В их число входят лобелия, бальзамин, агератум, наструция и тагетес. В период с 1 по 12 апреля на рассаду сажают томаты, чтобы к концу мая высадить их в грунт. Тихонова добавила, что в середине апреля дачникам стоит сажать капусту.

Также эксперт заявила, что в апреле на рассаду можно сажать брокколи, цветную капусту, бальзамин и кукурузу. Агроном подчеркнула, что конец апреля оставляют для картофеля. При этом его также можно сажать в начале мая.

Фото: pxhere.com