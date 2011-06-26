Биолог рассказал, как собирать березовый сок в Подмосковье

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как собирать березовый сок в Подмосковье. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, для сбора березового сока стоит выбирать взрослые здоровые ветки березы. Он уточнил, что диаметр ствола должен быть не менее 20-25 сантиметров на уровне груди. Сафонов добавил, что береза не должна иметь видимые повреждения. К таковым относятся трещины, гниль, поражения коры и грибные наросты.

Сафонов посоветовал отдавать предпочтение деревьям, которые растут на солнце. Он подчеркнул, что там благодаря активному сокодвижению напиток будет чище и слаще. Тара для сбора сока должна быть чистой. Эксперт рекомендует использовать стеклянные банки и бутылки.

