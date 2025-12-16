Воробьев рассказал о будущей многопрофильной больнице в Балашихе

Глава Подмосковья рассказал об особенностях нового медучреждения в регионе.

Здания будущей многопрофильной больницы достраиваются на территории Балашихи в Московской области при поддержке президента Владимира Путина. Медицинское учреждение местные власти планируют открыть в 2028 году. В настоящее время строители приступают к отделочным работам. Объект социальной инфраструктуры региона будет обслуживать почти два миллиона человек. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" оделился губернатор Андрей Воробьев. Чиновник посетил площадку с рабочим визитом и пообщался с подрядчиком.

Строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей... Эта больница станет базовой для всего юго-востока и востока Подмосковья. Благодаря новым трассам — М-12 и Южно-Лыткаринской автодороге — она будет доступна жителям Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других округов. Андрей Воробьев, глава региона

Напомним, что больница со стационаром на 1,1 тысячи коек и консультационно-диагностическим центром рассчитана на 300 посещений в каждую смену. Ее начали строить в марте 2024 года. Сейчас готовность объекта составляет 46 процентов. Сейчас специалисты работают над фасадами, ведут черновые работы, монтируют перегородки и коммуникации. Новая больница станет одним из самых высокотехнологичных медучреждений не только Подмосковья, но и России. Пациенты смогут получить помощь по 26 профилям. В частности, там разместится региональный сосудистый центр, отделения челюстно-лицевой, торакальной хирургии и офтальмологии. Пациентам станут доступны сложные операции на головном мозге и легких. Дополнительно специалисты будут принимать людей с тяжелыми заболеваниями крови. В учреждении будут работать аппараты КТ, МРТ, ангиографы и маммографы, передовой лапароскопическое оборудование и УЗИ.

На территории больницы появится вертолетная площадка для санитарной авиации. Дополнительно благоустраивается прилегающая территория. Там предусмотрен ландшафтный парк с зелеными насаждениями, удобными дорожками и зонами отдыха.

Московская область и Петербург укрепят сотрудничество.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области