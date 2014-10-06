Синоптик заявил, что в Москве ожидается теплая погода без осадков до конца марта

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода без осадков до конца марта. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, жителей и гостей столицы до конца месяца ждет теплая погода с превышением климатической нормы на четыре-пять градусов. Он уточнил, что дневные температуры в Москве будут достигать +14 градусов. Кроме того, погода будет преимущественно без осадкой. Исключением станет 28 марта, когда регион накроют дожди.

Также Шувалов отметил, что начало апреля может оказаться прохладным. Синоптик добавил, что в первые пять дней месяца антициклоны будут покидать европейскую территорию. Также вероятен переход к более облачной погоде.

