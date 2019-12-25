Новый участок трассы ЮЛА запустили в Подмосковье

Рабочее движение по очередному участку Южно-Лыткаринской автодороги запущено на территории Московской области. Соответствующими данными поделились журналисты телеканала "360.ru". Он проходит от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе. В СМИ уточнили, что дорогу с протяженностью в пять километров посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Чиновник напомнил, что власти организовали бессветофорное движение от Володарского до Егорьевского шоссе. Запуск данного участка облегчит жизнь населению из Люберцев и Раменского, включая населенные пункты Томилино, Красково и Малаховка. Движение до федеральной трассы М-5 "Урал" и Лыткаринского шоссе станет быстрее, а прилегающие дороги разгрузятся по трафику.

Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что рабочие обустроили на новом отрезке трассы несколько путепроводов, проходящих через Быковское шоссе и над железной дорогой в рязанском направлении, а также обеспечили мосты через реку Пехорку. В текущий момент на участке специалисты завершают монтаж системы освещения и шумозащитных экранов. Спустя две недели на объекте откроется съезд с М-5 "Урал" со стороны столицы.

Напомним, что полностью магистраль будет введена в эксплуатацию в 2026 году. Сейчас ее готовность составляет 85 процентов. Из 45 километров готов 21, а из 64 сооружений создано 13, еще 51 постройки находятся на заключительном этапе строительства.

ЮЛА свяжет между собой М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", А-105 и М-12 "Восток". Трасса позволит на треть разгрузить МКАД и перенаправить транспортные потоки в обход Москвы.

