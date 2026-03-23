Экологичная ГРЭС в Кашире станет компактней и мощнее

Каширская ГРЭС станет мощней и безопасней благодаря проекту масштабной модернизации.

Каширская ГРЭС, расположенная в Московской области, станет мощней и безопасней благодаря проекту масштабной модернизации. Соответствующими данными поделились журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на слова главы местного округа Романа Пичугина. Чиновник пояснил, что специалисты возведут на территории объекта новые энергетические блоки, работающие на газе, а не на угле. Их мощность составил 900 мегаватт. Нововведения позволят сделать ГРЭС более экологичнее. К работе там планируется привлечь порядка 400 новых сотрудников. Они будут заниматься операционной и технической деятельностью. Речь идет о сварщиках, электриках, мастерах цехов и директорах производств. Так как технологический процесс на ГРЭС полностью обновится, поэтому местному персоналу придется пройти полное переобучение.

Это объект, который имеет важное значение для всего региона... Это полностью импортозамещенные технологии. Наши коллеги петербургские — завод паровых машин — изготовил первую газовую турбину, ее уже установили Роман Пичугин, глава округа

Напомним, что еще одним новым объектом в Кашире стали очистные сооружения мощностью 20 тысяч кубических метров. Они помогут более качественно очищать сточные воды, в частности, полностью обрабатывать и обеззараживать производственный ил.

