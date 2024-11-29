Воробьев рассказал об обновленном терапевтическом корпусе больницы в Раменском

Терапевтический корпус Раменской больницы региональные власти откроют после капитального ремонта к концу марта 2026 года. Строительные работы на территории медицинского учреждения уже завершились, а в текущий момент в здании запускаются инженерные системы и устанавливается мебель. С сотрудниками пообщался губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводят журналисты телеканала "360.ru". Напомним, что здание терапевтического корпуса было построено в Московской области в конце 19 века. На тот период, пока там шли ремонтные работы, отделение было рассредоточено по разным частям больницы.

В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования — мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт — здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это тоже наш приоритет. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что в 2025 году администрация сменила на объекте компанию-подрядчика. В результате специалисты оперативно завершили большой объем работ. Они усилили стены и перекрытия, обновили кровлю, фасад и коммуникации. Таким образом удалось повысить мощность электроснабжения. В свою очередь это позволило создать современную систему кондиционирования и увеличить ресурсы операционного помещения. Дополнительно в медицинском корпусе создано комфортное и доступное пространство для пациентов, включая и инвалидов. В настоящее время объект имеет в стационарном отделении 175 коек. При этом каждая палата рассчитана на прием двух-трех человек. Внутри комнат есть собственные санузлы. Ежегодно в заведении помощь будут получать около двух тысяч человек. После ремонта власти планируют открыть новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

С 2018 года в Раменском построили шесть фельдшерских здравпунктов в деревнях Аксеново, Хрипань, Нижнее Велино, Бисерово, Нестерово и селе Ульянино. В 2023 году чиновники реконструировали местную Удельнинскую поликлинику. В 2026 году в регионе заработала новая поликлиника в Октябрьском, подстанция скорой помощи в деревне Сухарево. В текущий момент правительство Подмосковья готовит к запуску в эксплуатацию детское медучреждение в Чехове и другие профильные объекты.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области