Воробьев рассказал об эффективности ИИ для контроля порядка в Подмосковье

Нейросети помогают бороться с нарушениями до того, как жители успеют пожаловаться.

Искусственный интеллект помог устранить более 50 тысяч нарушений чистоты на территории Московской области с начала текущего года. Соответствующее заявление сделали журналисты с телеканала "360.ru" со ссылкой на слова губернатора российского региона Андрея Воробьева. Чиновник объяснил СМИ, что нейросеть следит за порядком через камеры системы "Безопасный регион". Сейчас в этом направлении задействовано около 80 тысяч устройств, которые следят за чистотой восьми тысяч дворов и 3,7 тысяч контейнерных площадок.

Аппаратура может распознавать 15 видов нарушений, включая мусор, ямы, сломанные фонари и снежные навалы. ИИ в автоматическом режиме создает задачи на устранение дефектов, а спустя некоторое время проверяет качество проведенных мероприятий. Камеры также выявляют неправильную парковку. В частности, местным властям удалось выявить порядка 627 случаев стоянка автомобилей на газонах. С начала 2025 года года ИИ обнаружил 409 фактов сброса мусора на детских площадках, а с ноября — 58 грузовиков во дворах. Дополнительно нарушения фиксируют умные автомобили, оборудованные камерами, которые объезжают улицы.

Самые распространенные — мусор, в том числе, переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и т. д.... Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб.. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что с 2023 года видеокамеры выявили более 370 тысяч нарушений в регионе. Около тысячи умных камер в Подмосковье контролируют запаркованность контейнерных площадок. В том случае, если машина стоит в зоне вывоза мусора дольше 15 минут, то владельцу транспортного средства выписывают штраф. Такое решение помогает облегчить работу спецтехники. В местах, где шоферы уже привлекались к ответственности, количество нарушений упало на 40 процентов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области