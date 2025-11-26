В Петербурге проведут 706 гидравлических испытаний теплосетей

Отопительный сезон в городе завершился 13 мая, после чего теплоэнергетики приступили к плановым проверкам.

Отопительный сезон в Петербурге официально завершился 13 мая. Сразу после этого теплоэнергетики приступили к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей. В ходе этих проверок трубы испытывают повышенным давлением, которое превышает обычное на четверть. Чтобы обеспечить безопасность, температуру теплоносителя на время испытаний снижают до 40 градусов. Такие меры необходимы для того, чтобы найти слабые места в сетях и заранее их отремонтировать. Это позволит избежать экстренных отключений тепла в зимний период.

Всего до начала нового отопительного сезона запланировано 706 гидравлических испытаний. Ближайшие из них пройдут 14 и 15 мая. Узнать, попадает ли дом в зону проверок, можно на официальном сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга в разделе, посвященном подготовке к отопительному сезону. Также информация доступна на сайтах теплоснабжающих организаций.

Ранее на Piter.TV: правительство Ленобласти разбирается с большими счетами за электроэнергию.

Фото: pxhere