Транспортная прокуратура остановила незаконные перевозки по реке Волхов

Суд назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.

Волховстроевская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и выявила нарушения. В надзорном ведомстве сообщили, что судовладелец-нарушитель привлечен к ответственности.

В ходе надзорных мероприятий пресечены незаконные пассажирские перевозки в районе села Старая Ладога на реке Волхов. Установлено, что в июне один из предпринимателей за деньги перевозил людей на катере, не имея при этом обязательной лицензии.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". Суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, благодаря ранее проведенной проверке прокуратуры другой судовладелец был вынужден оформить необходимые разрешительные документы. В настоящее время его деятельность осуществляется на законных основаниях.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Приморского района через суд добивается сноса ларьков на Коломяжском проспекте.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура