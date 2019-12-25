В Ленобласти подключены к газу уже почти 44 тыс. домов

Заключено 62 092 договора на бесплатное подведение газа к границам участков.

По данным на среду, 23 сентября, в Ленинградской области заключено 62 092 договора на бесплатное подведение газа к границам участков.

Как сообщили в Комитете по топливно-энергетическому комплексу региона, работы до границ участков выполнены для 53 441 домовладения, а внутридомовое оборудование полностью подключено в 43 987 частных домах.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на участие в программе догазификации можно несколькими способами (через официальный сайт, в офисах местной газораспределительной организации, на портале Единого оператора газификации connectgas.ru и в любом МФЦ).

Ранее мы сообщили о том, что новый межпоселковый газопровод будет обслуживать пять населенных пунктов Приозерского района.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко