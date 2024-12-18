В Петербурге врачи частных клиник изучают китайский язык

Специалисты будут три месяца изучать базовую лексику, что поможет преодолеть барьер в общении.

Петербургских врачей учат китайскому языку. Образовательная программа в частных клиниках стартовала 4 апреля. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты будут три месяца изучать базовую лексику, что поможет преодолеть барьер в общении и установить контакт с приезжими пациентами. Подобные программы влияют на развитие медицинского туризма.

Мы предлагаем им такой турпродукт, как петербургский чекап. Он приезжает, мы его заселяем, сразу предоставляем клинику, дальше идет экскурсионная программа. Светлана Белова, генеральный директор "Петербургского агентства медицинского туризма"

Самые востребованные направления медицинского туризма – офтальмология и стоматология. В 2024 году в Северной столице помощь получили свыше 80 тыс. иностранцев.

Ранее мы рассказывали о том, что проект "Искусство видеть" дал возможность проверить зрение более 100 петербуржцам.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"