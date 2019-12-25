Врач Праздников призвал смягчить наказание медикам за осложнения при лечении

Праздников напомнил, что в стране не хватает более 20 тысяч врачей.

Профессиональные риски врачей при оказании медицинской помощи следует вывести из-под уголовной ответственности на российской территории, заменив ее гражданско-правовыми механизмами и страхованием. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-президент Общества врачей, председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников. Эксперт заметил, что движение подготовило пакет из 17 законопроектов "Врач под защитой". Инициативы предусматривают отказ от термина "медицинская услуга" в пользу "медицинской помощи", а также исключение понятия "врачебная ошибка" и замену его терминами "осложнение заболевания" и "осложнение лечения".

Мы должны перевести правовое регулирование профессиональной деятельности врача из сферы уголовной в гражданскую. Поэтому мы выступаем за то, чтобы принять пакет законопроектов по страхованию профессиональных рисков или профессиональной деятельности врачей и медицинских работников. Эрик Праздников, врач

По мнению специалиста, если у пациента появились осложнения или, что особенно тяжело, произошел неблагоприятный исход, для него и его семьи актуальными становятся вопросы материальной компенсации. Эрик Праздников заметил, что к решению задачи может привести страхование этих рисков. По мнению врача, важно сформировать в стране правовое поле, в котором специалист будет спасать жизни граждан, "а не избегать малейших рисков оказаться под уголовным преследованием".

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Фото: Piter.tv