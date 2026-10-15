Петербуржцы рассказали, готовы ли брать деньги в долг на лечение

Большинство опрошенных отметили, что готовы взять деньги на лечение в долг.

Каждый восьмой петербуржец за текущий год хотя бы один раз сталкивался с тратами на лечение, которые превысили его ожидания, каждый десятый – два раза и более. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на опрос Группы Ренессанс Страхование.

Чаще всего причиной становилась необходимость в покупке специализированных лекарств, повторное посещение врача, лечение в стоматологии и сложность клинического случая. Большинство опрошенных отметили, что готовы взять деньги на лечение в долг. Каждый седьмой готов занять более десяти тысяч рублей, почти половина – от 10 до 50 тысяч, а 24% могут попросить в долг больше 50 тысяч рублей.

Более трети россиян знают о возможности застраховать себя от критических заболеваний, но не пользуются такой страховкой. Из них 29% считают, что вероятность возникновения тяжелого заболевания мала, а 25% не понимают, какие заболевания покрывает полис.

Фото: Piter.tv (архив)