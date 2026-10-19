63-летний мужчина предстанет перед судом за попытку дачи взятки в размере 3 тысяч рублей

Водитель не был пристегнут, и его "Газель" была неисправна.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. По данным "Петербургского дневника", мужчину обвиняют в покушении на мелкое взяточничество.

По версии следователей, 31 июля 2026 года мужчина управлял неисправной "Газелью". У дома 17 по Софийской улице его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Также водитель не пристегнут ремнем безопасности.

Чтобы избежать протоколов и штрафов, мужчина попытался дать взятку размере 3 тысяч рублей. Противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец, предложивший полицейскому взятку 20 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv