Преподаватель техникума в Петербурге получила срок за взятки от 15 студентов

Педагог сама писала за студентов дипломные проекты и брала за это от них деньги.

Фрунзенский районный суд вынес приговор преподавателя техникума, признав ее виновной в получении взяток по 15 эпизодам (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс‑служба городских судов.

Согласно материалам дела, женщина начала работать в техникуме железнодорожного транспорта (структурном подразделении Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I) в декабре 2004 года в должности преподавателя, с января 2006 года ее назначили заведующей отделением. В составе государственной экзаменационной комиссии она участвовала в приеме и защите дипломных проектов по специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог".

Следствие установило, что женщина систематически брала со студентов деньги за незаконные услуги. Она готовила за них дипломные работы, а также содействовала при защите проектов. В период с 31 марта 2021 года по 31 мая 2025 года преподаватель получила от 15 студентов денежные переводы размером от 15 до 20 тысяч рублей — общая сумма составила 267 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Полученные в качестве взяток 267 тысяч рублей подлежат конфискации.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за взятки задержали преподавателя архитектурного вуза.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)