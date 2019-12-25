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Двухлетняя девочка проглотила 250 магнитов в Москве
Сегодня, 10:31
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетняя девочка проглотила 250 магнитов в Москве

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Медики обнаружили в желудке ребенка скопление инородных тел.

Родители привезли маленькую дочь в больницу с сильным кашлем. Рентген показал, что она проглотила более 250 магнитных шариков, сообщила пресс-служба департаменте здравоохранения Москвы.

Сначала хирурги через небольшие проколы осмотрели кишечник при помощи камеры, убедившись в отсутствии повреждений. Затем эндоскопическим способом через пищевод извлекли из желудка все магниты. Сейчас состояние девочки оценивается как хорошее, в ближайшее время ее выпишут домой.

Медики напомнили, что подобные предметы несут серьезную опасность, так как при попадании из желудка в кишечник магниты притягиваются друг к другу через его стенки, а это способно привести к повреждению кишечника.

Ранее врачи Педиатрического университета спасли девочку, пострадавшую от прыжка на спину в школе.

Фото: MAX/ "Московская медицина"

Теги: врачи, дети, москва
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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