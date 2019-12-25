Врачи Педиатрического университета спасли девочку, пострадавшую от прыжка на спину в школе
Сегодня, 12:48
Также при других обстоятельствах пострадали подросток и новорожденный.

В пресс-службе Педиатрического университета 26 марта поделились тремя случаями спасения детей. 

Вечером 24 марта 16-летний юноша подрался на проспекте Героев. На следующий день подросток обратился в травмпункт: рентген показал закрытый перелом пятой пястной кости правой кисти со смещением. Его госпитализировали во второе хирургическое отделение клиники вуза. 

В тот же день в школе №632 Приморского района восьмилетняя девочка получила травму спины – на нее прыгнула сверстница. У ребенка останавливалось дыхание. Пострадавшую также увезли во второе хирургическое отделение. 

В приемное отделение университета 25 марта привезли четырехмесячного мальчика, который дома упал с высоты около 45 сантиметров и ударился головой. По словам родителей, потери сознания не было, однако отмечались тошнота, рвота и сонливость. Малыша оставили под наблюдением с закрытой черепно-мозговой травмой. 

Ранее мы рассказывали о том, что мальчика выписали из больницы после падения с седьмого этажа на Петрозаводской улице. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

