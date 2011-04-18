Мальчика выписали из больницы после падения с 7 этажа на Петрозаводской

В Петербурге завершилась госпитализация мальчика, который чудом остался жив после падения из окна многоэтажки. Ребенка выписали из больницы, где он находился с 22 февраля. Инцидент произошел на Петрозаводской улице, когда семилетний ребенок с ограниченными возможностями здоровья вывалился из окна седьмого этажа, сообщает RT.

Жизнь мальчику спас дворник, приехавший из Узбекистана. Мужчина заметил ребенка, повисшего на карнизе, и успел среагировать. Он поймал падающего, тем самым предотвратив неминуемую гибель или тяжелейшие травмы. После происшествия герой получил признание на самом высоком уровне: его наградил губернатор Петербурга, также он стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна.

По информации источника, ребенок прошел полный курс необходимого лечения. В настоящее время врачи оценивают его самочувствие как удовлетворительное. На ногу пострадавшего наложен гипс, медицинское изделие планируют снять через три недели. Мальчик выписан домой под наблюдение родных.

