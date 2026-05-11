Стены Педиатрического университета украсили рисунки художников

На стенах урологического отделения клиники Педиатрического университета появились десятки сказочных персонажей в рамках проекта "Добрые стены". Об этом рассказал накануне телеканал "Санкт-Петербург".

Среди волонтеров есть как профессиональные художники, так и любители.

Когда голые стены – это одно, а когда на них изображены сказочные персонажи, узнаваемые детьми, – это совершенно другое. Это отвлекает от больничных забот детей и их родителей. Игорь Осипов, детский уролог

К росписи часто присоединяются и сами юные пациенты с родителями. По словам медиков, такое творчество позволяет детям быстрее пойти на поправку.

