Стены Педиатрического университета украсили рисунки художников

На стенах урологического отделения клиники Педиатрического университета появились десятки сказочных персонажей в рамках проекта "Добрые стены". Об этом рассказал накануне телеканал "Санкт-Петербург".
Среди волонтеров есть как профессиональные художники, так и любители.
Когда голые стены – это одно, а когда на них изображены сказочные персонажи, узнаваемые детьми, – это совершенно другое. Это отвлекает от больничных забот детей и их родителей.
Игорь Осипов, детский уролог
К росписи часто присоединяются и сами юные пациенты с родителями. По словам медиков, такое творчество позволяет детям быстрее пойти на поправку.
