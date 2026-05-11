Стены Педиатрического университета украсили рисунки художников
Сегодня, 9:22
На стенах урологического отделения клиники Педиатрического университета появились десятки сказочных персонажей в рамках проекта "Добрые стены". Об этом рассказал накануне телеканал "Санкт-Петербург"

Среди волонтеров есть как профессиональные художники, так и любители. 

Когда голые стены – это одно, а когда на них изображены сказочные персонажи, узнаваемые детьми, – это совершенно другое. Это отвлекает от больничных забот детей и их родителей. 

Игорь Осипов, детский уролог 

К росписи часто присоединяются и сами юные пациенты с родителями. По словам медиков, такое творчество позволяет детям быстрее пойти на поправку. 

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете спасают новорожденного из Нижнего Новгорода с тяжелой патологией. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

