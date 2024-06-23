В Педиатрическом университете спасают новорожденного из Нижнего Новгорода с тяжелой паталогией

В клинике Педиатрического университета Санкт-Петербурга борются за жизнь новорожденного ребенка, доставленного из Нижнего Новгорода. Решение о срочной медицинской эвакуации младенца было принято главным неонатологом Минздрава России, ректором СПбГПМУ Дмитрием Ивановым.

У малыша диагностирована тяжелая врожденная патология — артериовенозная мальформация вены Галена. Это редкая аномалия сосудов головного мозга, при которой между артериями и венами формируются патологические соединения — шунты. Через них кровь под высоким давлением сбрасывается в венозную систему, минуя капиллярное русло, что запускает целый каскад опасных для жизни состояний. Без своевременного лечения прогноз крайне неблагоприятный.

Единственным шансом на спасение является эндоваскулярная эмболизация — сложная операция по поэтапному закрытию артериовенозных шунтов с помощью специальных спиралей или полимерного состава, который "склеивает" патологические сосуды изнутри. Такие вмешательства проводятся лишь в нескольких федеральных центрах России, и Педиатрический университет входит в их число. Именно поэтому было принято решение о немедленном переводе ребенка в клинику вуза.

Трехдневного мальчика доставили в Петербург ночью. Сегодня ему провели операцию. Как рассказал заместитель главного врача клиники Педиатрического университета по анестезиологии, реанимации и неонатологии Константин Пшениснов, пациент поступил к в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Специалисты провели весь необходимый комплекс исследований, после чего бригада специалистов смогла приступить к эндоваскулярному вмешательству.

Этот случай стал примером эффективного взаимодействия между вузом и регионом. В этот понедельник, 27 апреля, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов вылетит в Нижний Новгород с рабочим визитом.

Ранее мы сообщили о том, что следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки в школе Адмиралтейского района.

