Следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки в школе Адмиралтейского района

Восьмиклассник достал "сигнал охотника" прямо в классе, который произвел выстрел.

Следователи Адмиралтейского района Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования школьницы. По факту случившегося организована проверка, рассказали в СК РФ 14 апреля.

Напомним, по предварительным данным, сегодня в учебном заведении восьмиклассник достал "сигнал охотника" прямо в классе, который произвел выстрел. В результате пострадала одноклассница мальчика: ее оглушило.

Проводится осмотр места происшествия, выполняются и иные проверочные мероприятия.

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли девочку, пострадавшую от прыжка на спину в школе. Ее увезли во второе хирургическое отделение.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу