Следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки в школе Адмиралтейского района
Сегодня, 14:55
Восьмиклассник достал "сигнал охотника" прямо в классе, который произвел выстрел.

Следователи Адмиралтейского района Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования школьницы. По факту случившегося организована проверка, рассказали в СК РФ 14 апреля. 

Напомним, по предварительным данным, сегодня в учебном заведении восьмиклассник достал "сигнал охотника" прямо в классе, который произвел выстрел. В результате пострадала одноклассница мальчика: ее оглушило. 

Проводится осмотр места происшествия, выполняются и иные проверочные мероприятия. 

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли девочку, пострадавшую от прыжка на спину в школе. Ее увезли во второе хирургическое отделение. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

