Восьмиклассник взорвал петарду на уроке в центре Петербурга
Сегодня, 13:51
Одна из школьниц получила акустическую травму (была оглушена).

Во вторник, 14 апреля, в 12:00 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о происшествии в одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительной информации, ученик 8 класса во время урока привёл в действие петарду, из-за чего одна из школьниц получила акустическую травму (была оглушена).

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку по факту случившегося. На данный момент официального подтверждения от медицинского учреждения в полицию не поступало. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

