Рецидивист нанес иностранцу тяжелую травму головы на Дыбенко

Вечером 12 апреля в полицию Невского района поступило сообщение о нападении у дома №27, корпус 4 по улице Дыбенко. Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестный мужчина нанес удар другому человеку, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении нападения. В ходе расследования выяснилось, что конфликт произошел на почве личной неприязни. Задержанный ударил 44-летнего гражданина сопредельного государства, причинив ему тяжелую травму головы. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован.

В отделе полиции на задержанного был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Также известно, что ранее мужчина уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее мы сообщили о том, что должник по ЖКХ стрелял из ружья в подъезде на Ленинском.

Фото: Piter.TV