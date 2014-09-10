Должник по ЖКХ стрелял из ружья в подъезде на Ленинском

В Петербурге задержан 49-летний местный житель, устроивший стрельбу из ружья в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Конфликт произошёл у дома №82 после того, как мужчина вступил в спор с 65-летней консьержкой по поводу списания средств с его счёта за жилищно-коммунальные услуги. Разозлившись, он достал огнестрельное оружие и дважды выстрелил в стену.
На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Злоумышленника задержали, оружие изъяли и направили на экспертизу. В результате происшествия никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
