Должник по ЖКХ стрелял из ружья в подъезде на Ленинском

В Петербурге задержан 49-летний местный житель, устроивший стрельбу из ружья в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошёл у дома №82 после того, как мужчина вступил в спор с 65-летней консьержкой по поводу списания средств с его счёта за жилищно-коммунальные услуги. Разозлившись, он достал огнестрельное оружие и дважды выстрелил в стену.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Злоумышленника задержали, оружие изъяли и направили на экспертизу. В результате происшествия никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала петербуржца с наркоплантациями в двух квартирах.

