Полиция задержала петербуржца с наркоплантациями в двух квартирах

Сотрудники петербургской полиции пресекли деятельность 35-летнего местного жителя, который организовал в городе две наркоплантации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили, что мужчина оборудовал две квартиры для выращивания и хранения запрещенных веществ. В ходе обыска в квартире подозреваемого в Петроградском районе было обнаружено и изъято 18 пакетов с веществом растительного происхождения. Общая масса изъятого превысила 800 граммов. Экспертиза подтвердила, что часть найденного вещества является наркотическим средством — каннабисом.

Одновременно с этим во второй квартире, расположенной в Приморском районе и принадлежащей фигуранту, была обнаружена полноценная плантация. Полицейские изъяли 5 кустов наркосодержащих растений с корневой системой, специальное оборудование для культивирования, электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности.

По предварительной информации, мужчина выращивал растения с целью их дальнейшего сбыта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного стрелка из окна квартиры задержали на Витебском проспекте.

