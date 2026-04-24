В Петербурге прошла лекция о роли печатной книги

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов провел лекцию о роли печатной книги в сохранении истории в Книжной лавке писателей. Об этом 24 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В мероприятии поучаствовали свыше 40 слушателей. В центре внимания оказались ключевые издания, подготовленные к юбилею вуза. Среди них, к примеру, повествование о подвиге врачей в годы Великой Отечественной войны и многотомный труд о членах Российской академии наук, который охватывает период с XVIII века до наших дней.

Мы бы хотели, чтобы бумажные книги, которые здесь были, были востребованы у студентов. Потому что, по нашему представлению, это та культура человечества, которая должна быть сохранена и передана нашим детям, нашим потомкам. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

