В Петербурге прошла лекция о роли печатной книги
Сегодня, 11:01
Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов провел лекцию о роли печатной книги в сохранении истории в Книжной лавке писателей. Об этом 24 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В мероприятии поучаствовали свыше 40 слушателей. В центре внимания оказались ключевые издания, подготовленные к юбилею вуза. Среди них, к примеру, повествование о подвиге врачей в годы Великой Отечественной войны и многотомный труд о членах Российской академии наук, который охватывает период с XVIII века до наших дней. 

Мы бы хотели, чтобы бумажные книги, которые здесь были, были востребованы у студентов. Потому что, по нашему представлению, это та культура человечества, которая должна быть сохранена и передана нашим детям, нашим потомкам. 

Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета 

Ранее на Piter.TV: в 12 школах Петербурга открыли 40 "Курчатовских классов". 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

