В Педиатрическом университете обследуют девочку с редкой ортопедической патологией

Без лечения деформация скелета будет только прогрессировать.

В Петербурге врачи Педиатрического университета обследуют 10-летнюю девочку с редкой ортопедической патологией. Ее правая нога короче левой на 3 сантиметра, рассказали в вузе.

Такая разница в длине конечностей встречается в практике нечасто. Причины могут быть разными: иногда это врожденная патология, но в ряде случаев проблема возникает на фоне других ортопедических, неврологических заболеваний и перенесенных травм. Александр Веселов, лечащий врач ребенка

По словам специалиста, без лечения деформация скелета будет только прогрессировать. Могут развиться артрозы, сколиоз и хронические боли.

Возможно, ребенку потребуется операция, но пока точные выводы делать рано – мы сможем сказать это после обследования. В любом случае, девочка получит необходимую помощь в полном объеме. Александр Веселов, лечащий врач ребенка

Фото: пресс-служба Педиатрического университета