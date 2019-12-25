В Ленобласти врачи спасли пациента с двумя литрами крови в околосердечной сумке

Причиной критического состояния стало редкое осложнение.

В Токсовской и Ленинградской областной больницах была проведена уникальная операция по спасению 50-летнего мужчины, поступившего в критическом состоянии. У пациента наблюдались низкое давление и тяжелая дыхательная недостаточность, что первоначально могло указывать на инфаркт, однако дальнейшая диагностика выявила более сложную проблему.

С помощью УЗИ и компьютерной томографии врачи обнаружили гемотампонаду — опасное состояние, при котором в оболочке сердца скапливается кровь, сдавливая орган и нарушая его работу. Для стабилизации состояния пациента была проведена пункция, после чего состоялся экстренный консилиум с участием специалистов из Ленинградской областной клинической больницы.

В результате совместной операции кардиохирурги удалили два литра крови из сердца, что позволило нормализовать состояние пациента. На следующий день его перевели в федеральный Центр Алмазова. Причиной критического состояния стало редкое осложнение: ранее установленная кардиосистема повредила перегородку сердца, что стало первым подобным случаем для Токсовской больницы и одним из немногих для федерального центра.

