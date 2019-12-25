Разработанная в СПбГПМУ технология восстановления объема мочевого пузыря помогла десяткам маленьких пациентов

Учёные вуза запатентовали своё открытие и подтвердили эффективность метода на клинических примерах.

Врачи-урологи начали применять новую методику увеличения объёма мочевого пузыря, разработанную в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ), которая уже успела спасти здоровье десятков маленьких пациентов, передает пресс-служба учебного заведения.

Технология базируется на хорошо известном биологическом феномене, открытом академиком Г.А. Илизаровым: контролируемое растяжение ткани стимулирует её естественный рост. Этот принцип давно используется в ортопедической хирургии для восстановления костной структуры и заживления повреждений мягких тканей.

Заместитель заведующего кафедрой урологии профессор Дмитрий Лебедев описал случай первого пациента, мальчика возрастом около пяти лет, ныне достигшего совершеннолетия, жизнь которого кардинально изменилась благодаря применению уникальной методики урологических хирургов.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета