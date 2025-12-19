Петербургские учёные приблизились к разгадке причин развития болезни Гиршпрунга у детей

Исследователи СПбГПМУ открыли вирусную природу болезни, что может в будущем избавить детей от тяжёлых операций.

В День российской науки, который ведёт свою историю от указа Петра I об основании Академии наук 8 февраля 1724 года, в Санкт-Петербурге представили яркий пример передовых исследований. Учёные Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), который входит в пятёрку лидеров российского индекса научного цитирования, совершили открытие, способное перевернуть подход к лечению редкой врождённой патологии.

Речь идёт о болезни Гиршпрунга, при которой участки кишечника у ребёнка не сокращаются, что требует сложного хирургического вмешательства. Исследователи университета поставили под сомнение исключительно врождённый характер болезни.

Мы потихоньку, я надеюсь, внесём ясность в то, что происходит с детьми… Может, это не болезнь Гиршпрунга, врождённая или приобретённая, до сих пор споры в мировом научном сообществе. Дарья Тонконог, аспирант кафедры патологической анатомии

Ей удалось обнаружить в тканях кишечника больных детей следы вируса Эпштейна-Барр, которым плод может заразиться ещё в утробе матери. Это открытие, уже вызвавшее интерес на Европейском конгрессе патологов в Вене, открывает путь к разработке неинвазивной терапии.

Если ты знаешь механизм… то ты знаешь, на какие точки можно воздействовать. Мы надеемся, что в будущем неинвазивное лечение… будет настолько же эффективным, а мы думаем даже более эффективным, чем хирургическое лечение. Руслан Насыров, заведующий кафедрой патологической анатомии

В университете подчёркивают переход от доказательной к персонифицированной медицине, где каждый пациент получает индивидуальный подход. Ещё одним инновационным проектом стал медицинский чат-бот "Aiболит", разработанный клиническим ординатором Валерием Решетниковым. Бот, интегрированный в популярный мессенджер, предоставляет врачам быстрый доступ к актуальным клиническим рекомендациям Минздрава. Его официальный выпуск запланирован на весну.

Ранее Piter.TV сообщал, что в больнице Пушкина женщине сохранили беременность при остром перекруте придатков.

Фото: Piter.TV