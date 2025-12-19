В больнице Пушкина женщине сохранили беременность при остром перекруте придатков

После подтверждения диагноза была выполнена экстренная операция.

В Городской больнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине врачи сохранили женщине беременность при остром перекруте придатков. В учреждение пациентка поступила на сроке 20 недель, рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга 6 февраля.

После подтверждения диагноза была выполнена экстренная операция. Медики произвели удаление правых придатков и санацию брюшной полости. Ключевой результат – полное сохранение матки и прогрессирующей беременности.

Данная патология относится к категории редких и представляет значительную диагностическую и хирургическую сложность во время беременности. Частота встречаемости перекрута придатков при беременности не превышает 0,05-0,2% от всех случаев острой гинекологической патологии. Сложности обусловлены стертой клинической картиной, ограничением в применении методов лучевой диагностики и необходимостью минимизировать воздействие на матку. Комитет по здравоохранению

Успешный исход стал возможен благодаря слаженной работе команды и применению современного хирургического протокола.

Ранее на Piter.TV: врач Елизаветинской больницы – об опасности катания на тюбингах.

Фото: пресс-служба петербургского комздрава