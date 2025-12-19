"Травмы как при ДТП": врач Елизаветинской больницы – об опасности катания на тюбингах

Высокая скорость, отсутствие управления и стихийные горки превращают отдых в серьёзный риск для здоровья – а иногда и жизни.

Зимой тюбинги, или так называемые "ватрушки", традиционно считаются одним из самых популярных и, на первый взгляд, безобидных развлечений. Однако врачи ежегодно фиксируют рост числа тяжёлых травм, полученных во время такого катания. Высокая скорость, отсутствие управления и стихийные горки превращают отдых в серьёзный риск для здоровья – а иногда и жизни. Piter.TV поговорил с врачом — травматологом–ортопедом высшей квалификационной категории травматологического отделения №1 Елизаветинской больницы Ильей Шустовым и выяснил, с какими травмами чаще всего поступают "ватрушечники", насколько опасны последствия травмирования и какие симптомы после падения требуют срочной медицинской помощи.

Сколько пациентов с травмами после катания на тюбингах ("ватрушках") поступило в больницу за последний зимний сезон?

По словам врача, тёплое начало зимы немного снизило число пострадавших, однако полностью проблему это не решило. Первый месяц холодного времени года был практически бесснежным, что, в какой-то степени, сдержало печальную статистику. Первый пациент с травмой после катания на "ватрушке" поступил в Елизаветинскую больницу в середине декабря – при температуре около +3 градусов. В новогодние праздничные дни поступили ещё 8 человек. На сегодняшний день общее число пострадавших составляет 14 пациентов.

Какие травмы при катании на "ватрушках" встречаются чаще всего?

Врач подчёркивает: предсказать характер травмы практически невозможно.

Травмы при катании на "ватрушках" могут быть самыми разными. Мы сталкиваемся с повреждениями таза, позвоночника, конечностей, а также с черепно-мозговыми травмами. Это связано с тем, что "ватрушка" – средство повышенной опасности. Катание сопровождается высокой скоростью и большой кинетической энергией, которая передаётся телу при падении или столкновении. Это и делает "ватрушку" серьёзным травмирующим агентом для организма в целом. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

По словам специалиста, выделить "самую уязвимую" часть тела невозможно.

Здесь всё крайне непредсказуемо. Всё зависит от того, как и на какую часть тела пришёлся удар. Где была точка приложения силы – там и возникает травма. Поэтому говорить о какой-то чёткой корреляции очень сложно. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Были ли зафиксированы особо тяжёлые случаи травм или летальные исходы, связанные с катанием на "ватрушках"?

Илья Шустов отмечает: за последние годы частота поступления пациентов с травмами после катания на тюбингах увеличивается, и, как правило, это довольно тяжёлые случаи. Таких пострадавших направляют в хирургическое отделение для пациентов с сочетанной травмой.

Как правило, в случае с травмами от катания на "ватрушке" речь идёт о так называемой политравме. Это состояние, при котором у пациента одновременно могут быть повреждены кости, мягкие ткани, внутренние органы, может быть и черепно-мозговая травма. Нередко встречаются переломы костей таза, требующие мультидисциплинарного вмешательства. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Летальные исходы после неудачного катания на тюбинге, по словам врача, в целом возможны. Не всегда, несмотря на все усилия врачей, удаётся спасти пациента. В этом году летальных случаев в Елизаветинской больнице не было, но риск таких исходов сохраняется.

Даже если жизнь удаётся спасти, последствия могут быть крайне тяжёлыми. Высока вероятность инвалидизации. И чаще всего это пациенты молодого, трудоспособного возраста. После спинальных травм человек может стать глубоким инвалидом, колясочником. При травмах головного мозга не всегда удаётся полностью восстановиться – может сохраняться выраженный неврологический дефицит. Это не только боль, но и резкое снижение качества жизни. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Фото: Piter.TV

С чем чаще всего связаны тяжёлые травмы: высокая скорость, отсутствие контроля, столкновения, неподготовленные склоны?

Как отмечает Илья Шустов, ключевой фактор травматичности – высокая энергия удара.

Под термином "высокоэнергетичная травма" мы понимаем воздействие высокой скорости и передачу мощного импульса на организм. В результате возникает серьёзная травмирующая сила, которая повреждает ткани, органы и системы. По механизму такие травмы сопоставимы с ДТП. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Дополнительную опасность создаёт неуправляемость тюбинга, так как "ватрушка" неуправляема. Человек не всегда может сгруппироваться или как–то повлиять на развитие ситуации. По словам врача, травмированные во время катания на тюбингах пациенты часто поступают после столкновений с каким-то объектом.

Это могут быть удары о деревья, перевороты из–за неровного рельефа, столкновения с другими людьми. В таких случаях травмы получают как сам катающийся, так и те, кто оказался на его пути. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Фото: Piter.TV

Какие симптомы после падения с тюбинга – повод срочно обращаться за медицинской помощью?

Врач подчёркивает: при любых сомнениях лучше не тянуть с обращением к специалистам. Тревожными симптомами являются выраженная слабость, головокружение, тошнота, эпизоды обморока или потеря сознания. Опасны нарушения функции конечностей – если человек не может пошевелить рукой или ногой, появляется онемение, потеря чувствительности. Такие признаки могут указывать на серьёзные повреждения.

Это может быть травма спинного мозга или повреждение нервных окончаний, и здесь необходимо срочно принимать меры. Особое внимание стоит обратить и на общее состояние. Сильная слабость, жажда могут говорить о повреждении внутренних органов и внутреннем кровотечении. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Отдельно врач предупреждает об опасности так называемого "мнимого благополучия": довольно часто встречаются компрессионные переломы позвоночника. В этом случае человек сначала чувствует боль, но затем может спокойно встать и пойти. Однако в течение первых 3-4 суток нарастает отёк, усиливается неврологическая симптоматика. В результате пациент может потерять способность двигать рукой или ногой. Поэтому при любой травме лучше обратиться в травмпункт – если проблема есть, её нужно решать как можно раньше.

Как долго пациенты с подобными травмами находятся на лечении?

Сроки восстановления зависят от тяжести повреждений, подчеркнул врач.

При лёгких травмах – ушибах, повреждениях связочного аппарата – лечение может занять 1-2 недели. Если травма серьёзная, восстановление длится месяцами: иногда полгода, а в тяжёлых случаях и до года. Стационарное лечение, как правило, занимает до месяца. После выписки начинается этап реабилитации – наблюдение в поликлинике или лечение в реабилитационном центре. Всё зависит от характера полученных травм. Илья Шустов, врач — травматолог-ортопед Елизаветинской больницы

Главное фото: Piter.TV/пресс-служба Елизаветинской больницы