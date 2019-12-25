Росгвардейцы задержали в Пушкине мужчину с мефедроном

Петербургские росгвардейцы задержали в Пушкине мужчину, который имел при себе синтетический наркотик. Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон.

На Оранжерейной улице утром 23 апреля наряд вневедомственной охраны увидел прохожего, имевшего внешние признаки наркотического опьянения. Заметив патрульных, он попытался сбежать. В результате 34-летнего местного жителя догнали и доставили в отдел полиции.

У правонарушителя забрали восемь свертков с мефедроном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти