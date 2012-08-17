В Пушкине продолжают строить школу с двумя бассейнами в составе ЖК "Дубровский"

В Пушкине продолжается строительство новой школы на 825 мест. Объект возводит ГК "КВС" в составе жилого комплекса "Дубровский". Открытие образовательного учреждения запланировано на 2027 год, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сейчас на площадке ведутся монолитные работы, строители занимаются кладкой стен и установкой лестничных конструкций. По мере готовности здания становятся заметны основные архитектурные решения будущей школы.

Проект включает 33 класса, помещения для кружков и дополнительных занятий, актовый зал и большую столовую. Одной из особенностей школы станут сразу два бассейна: большой — для спортивных тренировок и занятий плаванием, малый — для учеников младших классов.

Для уроков физкультуры и секций предусмотрен универсальный спортивный зал. В нём можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу, теннису и другим видам спорта.

Территорию вокруг школы также благоустроят. Рядом появятся площадки для игр и спорта, пешеходные зоны и озеленённые пространства. Новый объект станет частью инфраструктуры развивающегося жилого квартала в Пушкине.

Фото: ГК "КВС"