Температурные испытания 20 апреля пройдут в Пушкине

В Петербурге 20 апреля температурные испытания пройдут только в Пушкинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

Специалисты проверят состояние теплопроводов на территории, которая ограничена Кадетским бульваром, Парковой улицей, улицами Радищева и Красной Звезды.

Рекомендуется соблюдать правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Также ограничивается горячее водоснабжение.

