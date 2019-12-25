Температурные испытания 20 апреля пройдут в Пушкине
Сегодня, 8:13
В Петербурге 20 апреля температурные испытания пройдут только в Пушкинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб". 

Специалисты проверят состояние теплопроводов на территории, которая ограничена Кадетским бульваром, Парковой улицей, улицами Радищева и Красной Звезды. 

Рекомендуется соблюдать правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Также ограничивается горячее водоснабжение. 

Ранее на Piter.TV: реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе Северной столицы. Сотрудники "Теплосети" планируют заменить почти 5 километров трубопроводов 1985 года постройки на современные стальные трубы. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

