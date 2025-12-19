Открыт прием заявок на выступления на "Алых парусах"
Сегодня, 10:48
Податься на конкурс можно только в одной номинации до 31 мая.

В Петербурге через два месяца пройдет главный праздник выпускников "Алые паруса". Уже сейчас активно идет подготовка к шоу – как на воде, так и на сцене. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что открывается прием заявок на участие от творческих коллективов и исполнителей, которые смогут выступить на Дворцовой площади. Ежегодно талантливые ребята открывают и закрывают программу. 

Податься на конкурс можно только в одной номинации до 31 мая. Их четыре: "Песня", "Танец", "Многожанровый концертный номер", "Ведущий". 

Отправляйте заявки по ссылке. При этом учитывайте, что ваш номер должен длиться не более 4 минут. Всем удачи!

Борис Пиотровский, вице-губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о фейковых билетах на "Алые паруса". 

Фото: Piter.TV 

