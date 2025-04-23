В Петербурге ищут молодых звезд для главной сцены "Алых парусов"

В этом году организаторы делают акцент не на возрасте или популярности в социальных сетях, а на настоящем таланте и умении работать с большой аудиторией.

В Петербурге объявили старт конкурсного отбора для участия в концерте фестиваля "Алые паруса – 2026". Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями приглашает талантливых молодых людей, творческие коллективы и ведущих побороться за право выступить на главной сцене праздника на Дворцовой площади, пишет "Петербургский дневник".

Отбор открыт для всех, кто хочет заявить о себе на всю страну. В этом году организаторы делают акцент не на возрасте или популярности в социальных сетях, а на настоящем таланте и умении работать с большой аудиторией. К участию приглашаются как профессиональные артисты, так и яркие самородки, способные зажечь многотысячную толпу.

Основные условия отбора:

Возраст: от 16 до 35 лет включительно.

Номинации: сольные исполнители (вокал, инструментальные номера), творческие коллективы (от дуэтов до биг-бендов), профессиональные ведущие торжественных мероприятий.

Дедлайн: приём заявок завершится 31 мая 2026 года.

В комитете подчеркнули, что ищут искренние лица и уникальные номера, чтобы праздник "Алых парусов" стал настоящей визитной карточкой города и стартом большой сцены для молодёжи. Подать заявку можно уже сейчас.

