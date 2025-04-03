Проект "Искусство видеть" дал возможность проверить зрение более 100 петербуржцам

Главная цель проекта — раннее выявление проблем со зрением и направление пациентов к специалистам.

Главный врач Городской поликлиники №40 Дмитрий Ченцов сообщил "Петербургскому дневнику", что первая акция в рамках проекта "Искусство видеть" прошла успешно: за несколько часов работы площадки в торговых центрах "Галерея" и "Охта-молл" посетили более ста человек.

Дмитрий Ченцов выразил удовлетворение тем, что большинство обратившихся составляют молодые и люди среднего возраста, отметив, что у них больше шансов сохранить здоровье глаз. Несмотря на статистику, согласно которой основными заболеваниями органов зрения являются глаукома, катаракта и возрастная макулярная дегенерация, у большинства посетителей диагностировано корректируемое зрение.

Врачи отметили, что многие посетители страдают нарушениями, такими как близорукость и дальнозоркость, которые поддаются коррекции. Менее половине пациентов потребовалось дополнительное обследование, в том числе трем пациентам с выявленной диабетической ретинопатией, которые ранее не знали о наличии диабета. По словам Дмитрия Ченцова, половина молодых людей страдает синдромом "сухого глаза", вызванным длительным использованием гаджетов. Врачи готовы предложить помощь и научить специальным упражнениям для глаз.

Главная цель проекта "Искусство видеть" — раннее выявление проблем со зрением и направление пациентов к специалистам. Посетители могут выбрать удобное для них медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Жительница Кировского района Галина поделилась своим опытом участия в проекте, отметив удобство получения консультации прямо в торговом центре. Она подчеркнула сложности записи к офтальмологу в своей районной поликлинике. Дмитрий Ченцов ожидает, что за месяц работы проекта его посетят не менее 5 тысяч человек, что позволит многим своевременно выявить возможные проблемы со зрением.

Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"