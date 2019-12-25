Эпидемиолог оценил риск распространения оспы обезьян в Петербурге.

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Петербургу удастся избежать вспышки оспы обезьян. По его мнению, выявленные случаи заражения своевременно обнаружили и взяли под контроль.

В беседе с ТАСС эпидемиолог отметил, что для предотвращения дальнейшего распространения инфекции необходимо установить всех контактировавших с заболевшими и обеспечить их медицинское наблюдение.

При этом Онищенко подчеркнул, что ситуация с распространением оспы обезьян в мире по-прежнему вызывает настороженность.

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