Зарплата от 200 тыс. рублей: в Петербурге зафиксировали бум вакансий для рабочих, врачей и курьеров

Наличие высшего образования не является обязательным условием в 78% случаев.

С июня по июль 2026 года работодатели Петербурга разместили или обновили более 16 тысяч вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч рублей. Данные предоставила аналитическая служба крупнейшего сервиса онлайн-рекрутинга. При этом 30% таких предложений предполагают работу вахтовым методом, а 70% – стандартный график.

Чаще всего высокооплачиваемые позиции открывают компании из следующих сфер: рабочий персонал (16%), строительство и недвижимость (12%), продажи и обслуживание клиентов (9%), транспорт и логистика (9%), производство и сервисное обслуживание (8%).

Среди топ-менеджеров наибольшим спросом пользуются руководители групп разработки с медианной зарплатой 250 тыс. рублей, операционные директора, директора по маркетингу и руководители отделов продаж (по 200 тыс. рублей).

Для специалистов без управленческих функций лидером по количеству предложений стали менеджеры по продажам (более 6 тыс. вакансий, до 200,6 тыс. рублей). Также высокий спрос наблюдается на водителей и экспедиторов (более 2,2 тыс., до 206,8 тыс. рублей), врачей (более 1,7 тыс., до 229,4 тыс. рублей) и курьеров (более 1,1 тыс., до 210 тыс. рублей).

Отмечается парадокс между требованиями к образованию и опыту. Наличие высшего образования не является обязательным условием в 78% случаев. Диплом вуза требуется лишь для 18% позиций, среднее профессиональное образование – для 4%.

‎Однако требования к стажу значительно строже: только 26% высокооплачиваемых предложений открыты для соискателей без опыта. Остальные вакансии распределяются следующим образом: 47% требуют стажа до трех лет, 22% – до шести лет, еще 5% – более шести лет.

‎Фото: Pxhere