Температура воздуха в городе +3…+5 градусов.

В среду Северная столица по‑прежнему будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона. Поэтому погода останется пасмурной, а местами прольются небольшие дожди, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в самом Петербурге температура воздуха составит +3…+5 градусов — это выше привычных для этого времени года значений. В Ленинградской области будет чуть прохладнее: от +1…+6 градусов, причем на востоке региона дождь может смениться мокрым снегом.

Ветер ожидается юго‑восточный, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет понемногу снижаться и в итоге достигнет отметки в 743 миллиметров рт. ст.

Несмотря на хмурое небо и осадки, петербуржцам можно порадоваться нетипичному для конца осени теплу. Правда, из‑за высокой влажности и ветра ощущение прохлады может быть сильнее, чем показывают термометры, поэтому лучше не пренебрегать теплой одеждой и зонтом.

Фото: Piter.TV