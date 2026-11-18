Глава МИД Франции рассказал, почему правительство не обращается за разрешением к законодателям.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что французские военнослужащие на украинской территории находятся в безопасности и работают вдали от линии фронта, поэтому согласие местного парламента на их миссию не требуется. Соответствующее заявление европейский дипломат сделал в эфире телеканала France 5. Он официально подтвердил информацию о том, что по истечении четырех месяцев с начала военной операции французское правительство в соответствии со статьей 35 конституции должно проинформировать законодательный орган запросить разрешение на продление. Жан-Ноэль Барро уточнил, что в конкретном случае говорится об отправке военных инструкторов.

Не было оснований для информирования парламента в соответствии со статьей 35. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Напомним, что статья 35 французской конституции регулирует действия национальных властей в случае объявления войны. В тексте документа написано, что этот шаг должен получить одобрение парламента, а правительство обязано уведомить депутатов об участии Вооруженных сил страны в боевых действиях за границей не позже, чем через три дня после начала интервенции. Через четыре месяца после начала такой военной операции требуется разрешение парламента на ее продление.

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Фото и видео: YouTube / C à vous - France Télévisions

