Forbes: Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России

Чиновники хотя применить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Российское министерство по цифровому развитию обсуждает возможность пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а также ограничивать его объем для российских пользователей. Соответствующими сведениями поделились журналисты из издания Forbes со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что такие запреты связаны с законопроектом по масштабной реформе в отрасли связи. Авторы инициативы призвали наделить профильное ведомство правом по установке лимита на использование зарубежного трафика гражданами страны.

Эксперты в разговоре с изданием указали на серьезные технологические сложности при реализации подобных мер со стороны надзорных органов. Они уверены, что отделить зарубежный трафик от отечественного в реальном времени крайне трудно. Речь идет о том, что маршрутизация персональных данных часто проходит через другие страны. Также значительная часть сайтов и приложений работает на базе защищенных протоколов и распределенных IP-адресов.

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Фото: Piter.tv