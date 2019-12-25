Тысячи жалоб на сбои SkyNet в Петербурге дошли до Минцифры

Абоненты SkyNet в Петербурге смогут потребовать перерасчет за сбои связи.

Минцифры России взяло на контроль ситуацию с перебоями в работе петербургского интернет-провайдера SkyNet. Ведомство намерено следить за устранением проблем со связью. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на ответ министерства.

В Минцифры уточнили, что абоненты могут обратиться за перерасчетом платы за дни, когда интернет или другие услуги связи отсутствовали либо предоставлялись ненадлежащим образом по вине оператора. Для этого необходимо направить обращение через форму обратной связи на сайте ведомства. После этого жалобу передадут провайдеру. Если вина компании подтвердится, пользователям пересчитают стоимость услуг за соответствующий период.

По данным Downdetector, за последние сутки на работу SkyNet поступило около 2,1 тысячи жалоб. Перебои продолжаются уже несколько недель.

Один из крупных сбоев произошел в сентябре. Тогда абоненты сообщали об отсутствии домашнего интернета и телевидения. В компании объясняли ситуацию аварией и проведением восстановительных работ.

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Фото: Piter.tv