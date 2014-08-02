В РФ отключили возможность захода на недоступные ресурсы с иностранных симок

Минцифры: такой подход направлен на обеспечение безопасности цифрового пространства в России.

Владельцы SIM-карт иностранных операторов больше не могут использовать роуминговый интернет для доступа к сайтам и сервисам, заблокированным на российской территории. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделились пользователи таких телефонных номеров. В СМИ пояснили, что ранее ри подключении через международный роуминг интернет-трафик фактически проходил через инфраструктуру зарубежных операторов. Такое решение позволяло обходить часть действующих в нашей стране ограничений. Однако данный способ больше не работает. Такие сведения прессе подтвердили два источника, близких к отечественным телеком-компаниям. Уточняется, что доступ по-прежнему сохраняется к сервисам, которые сами прекратили работу в России. В частности, речь идет о стриминговом сервисе Netflix и некоторым зарубежным нейросетям.

В пресс-службе министерства по цифровому развитию России объяснили, что интернет-трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, теперь применяется тот же режим фильтрации, что и для российских пользователей. Эксперты блокируют только такие онлайн-ресурсы, доступ к которым ограничен по действующему законодательству. Остальные сайты и сервисы продолжают работать в привычном для пользователей режиме.

Глава пропавшей семьи Усольцевых заходил в соцсети.

Фото: Piter.tv