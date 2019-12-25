Глава пропавшей семьи Усольцевых заходил в соцсети

Недавно пропавший в Красноярском крае Сергей Усольцев якобы проявлял активность в соцсетях. Об этом aif.ru сообщил знакомый семьи Валентин.
Мужчина рассказал, что общался с главой семьи Усольцевых некоторое время назад, но их пути разошлись из-за несовпадения интересов.
Тем не менее аккаунт Сергея, с которого он общался, остался у Валентина. Мужчина прогнал его через бот, определяющий реальную активность. В итоге, получил ответ, что Сергей или кто-то другой туда недавно заходил.
Кроме того, знакомый разговаривал с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Сергея уже принадлежит другому человеку, но Валентин выразил сомнения по поводу этой версии.
Собеседник издания, звонил и писал Усольцеву с новой SIM-карты, но ему никто не ответил. Позже Валентин попробовал дозвониться и со своего старого номера.
Ранее мы сообщали, что Сергей, Ирина и их маленькая дочь пропали в конце сентября 2025 года в таёжном посёлке Кутурчин. Они вышли из машины и пропали. За девять месяцев поиски не дали результатов. В СК озвучили официальную версию пропажи семьи - несчастный случай.
Фото: Magnific
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