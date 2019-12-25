Глава пропавшей семьи Усольцевых заходил в соцсети

Со дня исчезновения семьи Усольцевых прошло уже более девяти месяцев.

Недавно пропавший в Красноярском крае Сергей Усольцев якобы проявлял активность в соцсетях. Об этом aif.ru сообщил знакомый семьи Валентин.

Мужчина рассказал, что общался с главой семьи Усольцевых некоторое время назад, но их пути разошлись из-за несовпадения интересов.

Тем не менее аккаунт Сергея, с которого он общался, остался у Валентина. Мужчина прогнал его через бот, определяющий реальную активность. В итоге, получил ответ, что Сергей или кто-то другой туда недавно заходил.

Кроме того, знакомый разговаривал с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Сергея уже принадлежит другому человеку, но Валентин выразил сомнения по поводу этой версии.

Собеседник издания, звонил и писал Усольцеву с новой SIM-карты, но ему никто не ответил. Позже Валентин попробовал дозвониться и со своего старого номера.

Ранее мы сообщали, что Сергей, Ирина и их маленькая дочь пропали в конце сентября 2025 года в таёжном посёлке Кутурчин. Они вышли из машины и пропали. За девять месяцев поиски не дали результатов. В СК озвучили официальную версию пропажи семьи - несчастный случай.

Фото: Magnific